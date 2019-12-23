Мнение: Американская доктрина войны с Россией

Американская доктрина войны с Россией

Я пытался как можно больше держаться подальше от этого шуточного шоу импичмента, но это было полезно. Это помогло выявить существование того, что в настоящее время воспринимается как евангелие многими политическими, военными и внешнеполитическими ведомствами Америки, но что раньше никогда не было так четко и публично и столь последовательно изложено . Позвольте мне суммировать эти официальные заявления DC и назвать это «доктрина Украины».

Это идея о том, что Украина является передовой оперативной базой в войне Америки с Россией — стратегическим военным барьером , который удерживает российскую орду, сковывая ее и предотвращая ее накат на западный мир. Вот почему вы постоянно слышите все эти разговоры о том, что Украина является таким «жизненно важным» и «стратегическим» партнером, и почему она требует постоянного вливания оружия. Если Америка не сразится с Россией и не убьет русских на Украине, российские танки будут катиться через Донбасс, через Киев, в Польшу, затем в Германию и Францию ​​… а затем сядут в лодки и будут плыть до самой Америки. И прежде чем вы это узнаете, Путин будет лично у вас на пороге, терроризируя вас и вашу семью и крадя ваши посылки с Amazon.

Это смешное мышление, основанное на куче разогретых параноидальных мыслей времен холодной войны. Тогда это было преувеличением, а сегодня — еще большим преувеличением. Я имею в виду, что для опасной экспансионистской державы, Россия даже не смогла удержать Украину от перехода в направлени ЕС в 2014 году, и ей пришлось силой захватить Крым, где находится ее Черноморский флот. Такая экспансионистская действительность ничтожна — и она находится на приграничной территории, которая была на низкой орбите России культурно, лингвистически и политически на протяжении веков.

Но эта «доктрина Украины» — это больше, чем обычная имперская угроза. По сути, это признание того, что мы ведем необъявленную войну с Россией. Не идеологическая война «ценностей» или пропагандистскую войну «мягкой силы», ни войну за санкции, а то, что аналитики называют «горячей» войной: война, в которой Америка сражается с Россией на украинской земле с помощью украинских тел и американского оружия, американского обучения и американской финансовой поддержкой https://twitter.com/yashalevine/status/1208486243530444800

Аргумент, что «мы должны сражаться с русскими там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь», неоднократно выдвигался по-разному на протяжении слушаний по импичменту и непрерывного освещения и комментариев, которые их окружают. Дипломаты и эксперты по внешней политике, вызванные для дачи показаний, заявили, что это действительно так. Об этом говорили члены конгресса, так как это была отлаженная политика. Это не обсуждалось и не подвергалось сомнению со стороны Демократической партии, а также не подвергалось нападкам со стороны республиканской оппозиции. Насколько я могу судить, никто не согласился с посылом о том, что Америка воюет с Россией и что Украина является полем битвы. Я также не помню, чтобы это было объявлено Конгрессом и подписано каким-либо президентом. Но тогда войны больше не объявляются.

Если вы прочитаете литературу по импичменту, включая статьи по импичменту, вы обнаружите, что мы воюем с Россией, что лежит в основе большей части дела против Трампа. Помимо обвинений в самодеятельности и коррупции и попыток повлиять на выборы, другим всеобъемлющим преступлением Трампа является то, что он «поставил под угрозу американскую национальную безопасность» и «нанес ущерб национальной безопасности», слегка задержав почти 400 миллионов долларов в военной помощи Украине, которая была одобрен Конгрессом. Аргумент заключается в том, что он «останется угрозой национальной безопасности», если он останется президентом, и поэтому должен быть устранен. Это мышление еще более четко выражено в отчете Палаты судей по вопросу импичмента .



В статьях импичмента очень много говорится о войне с Россией.

Навязчивое внимание импичмента к России, Украине и «национальной безопасности» — какими бы ни означали эти термины — было полезным, поскольку оно подтверждает то, что я и другие журналисты и историки, которые учились и писали на тему Украины, давно знают. Суть недавней поддержки Америкой Украины имела мало общего с «демократией», «верховенством закона», «противодействием коррупции» или любыми другими утомительными лозунгами, постоянно выбрасываемыми для оправдания имперских интервенций. Сегодня Америка рассматривает Украину как стратегического союзника, потому что она может быть использована как таран против России. Все это о дестабилизации. (Ну, дестабилизация и грязное зарабатывание денег , но зарабатывание денег само собой разумеется).

Украина не может победить Россию, независимо от того, сколько американских военных советников обучают украинские войска или на сколько миллионов добрые и абсолютно не коррумпированные люди в Raytheon Inc. продадут свои "Джевелины". Дело не в том, чтобы Украина выиграла войну. Дело в том, чтобы заставить Россию истечь кровью — экономически и в военном отношении. И не имеет значения, сколько людей умирает или страдает, или насколько сильнро Украина и ее экономика будут опустошены в этом процессе.

Как я уже давно писал, внешнеполитическое ведомство Америки — ее дипломаты, шпионы и политики — рассматривали Украину как ключевое поле битвы против Советского Союза, восходящее к концу 1940-х годов., На протяжении десятилетий Украина и ее диаспора считались главным оружием для дестабилизации Советского Союза. Именно поэтому Америка, Канада, Великобритания и другие западные страны открыли свои двери украинским фашистам и нацистским партнерам после Второй мировой войны. Их хардкорная идеология и их готовность умереть за потерянное националистическое дело считались важными качествами в борьбе против коммунизма. Некоторые из самых ранних тайных вооруженных операций ЦРУ против Советского Союза включали в себя парашютирование украинских нацистских партизан за советскими линиями, чтобы саботировать и разжигать восстание среди украинских крестьян.

И мало что изменилось сегодня.

Америка до сих пор видит Украину как оружие против России. И все еще нужны украинские фашисты и ультранационалисты для ведения боевых действий и убийств. Где еще можно найти молодых людей, жаждущих лишиться своих конечностей, чтобы сражаться с русскими, что в основном включает в себя снайперские и минометные обстрелы по украинцам в другом окопе.

Интересы украинских фашистов и внешнеполитического аппарата Америки могут снова оказаться в полном соответствии, но это противоречит демократической воле украинского народа.

Важно помнить, что большинство украинцев хотят мира. Нынешний президент страны — Владимир Зеленский — был избран в начале этого года с самым большим отрывом в истории Украины: 73% голосов. Он проводил кампанию на платформе за мир, и заявлениях, что он положит конец войне в Восточной Украине — войне, которая убила и искалечила тысячи, разрушила целые города и переселила более миллиона человек. Я сам видел некоторые из этих разрушений, когда писал о конфликте в 2014 году.

Один ребёнок из Луганска показал мне эти гвозди, извлеченные из бомбы, которую использовали украинские военные на гражданских территориях в Восточной Украине. (Изварино, Россия; 2014)

Люди голосовали за Зеленского в огромных количествах, во многом потому, что хотели мирного разрешения гражданской войны, которая разорвала их страну на части. И неудивительно, что фашистские и ультранационалистические движения являются главной силой в украинском обществе, которая пытается остановить мир.

Но вы не услышите ничего этого в политическом безумии, которое окружает наши слушания по импичменту. Это все об Америке. А что касается нашего политического истеблишмента, то Украина — это просто передовая операционная база, полная украинцев, стремящихся умереть, чтобы защитить нас от русских. Для чего еще нужны друзья и стратегические партнеры!

Яша Левин

https://yasha.substack.com/p/trumps-impeachment-ukraine-and-war — оригинал на английском

https://soldier-moskva.livejournal.com/436092.html — цинк

С автором очень трудно не согласиться. Этот момент как правило у нас не понимают те, кто всерьез считает, что США "уйдут с Украины" (о чем охранители вещали более 5 лет), Также это не все понимают и на Украине, где иллюзии на тему "европейского выбора" продолжают прикрыывать очевидную истину, что для США это лишь пушечное мясо и расходный ресурс. Ведь ради этого и затевались гос.переворот и гражданская война.

Источник: Colonel Cassad

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