Мнение: Обнаженная правда

Страсть-то какая! Но в качестве предновогоднего поздравления — в самый раз.

Источник: Размышления вольного социолога

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