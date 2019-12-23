Realme расширит список своих продуктов

Одна из ведущих китайских корпораций по производству потребительской электроники BBK Electronics владеет такими брендами, как OnePlus, Vivo, Oppo и Realme. Последняя марка была создана для конкуренции с Xiaomi не только на местном, но и на индийском рынке. Поскольку подобная стратегия работает успешно, в компании решили расширить собственный ассортимент.

На данный момент Realme занимает 16%-ную долю на рынке Индии, или четвертое место по результатам продаж. На мировом рынке бренд тоже продолжает уверенно расти и входит уже в ТОП-10, оставаясь при этом самым успешным. При этом специалисты придерживаются классического подхода китайской компании – предложить действительно мощные характеристики новинок за небольшую стоимость. Кроме мобильных девайсов в Realme задумались о выходе на рынок интернета вещей.

Компания хотела бы стать в ближайшем будущем технологическим брендом стиля жизни». Это означает выпуск продуктов, помогающих и приносящих пользу для юзеров, например, браслеты для фитнеса или умные часы.

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