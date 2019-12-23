Строившие «Северный поток – 2» суда покинули Балтийское море

Швейцарская компания Allseas вывела суда, которые укладывали трубы газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря, сообщил представитель компании.

Суда уже покинули Балтийское море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Срок, на который отложены работы, не называется.

В компании заявили, что работавшую над газопроводом группу судов планируется «расформировать», передает ТАСС.

Напомним, после того, как США ввели санкции, Allseas объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие суда могут достроить «Северный поток – 2» вместо Allseas.





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