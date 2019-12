После убийства Ханговшили Германия выслала офицера ГРУ Суцкого – Bild

Власти Германии выслали из страны офицера ГРУ Евгения Суцкого после убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине летом. Об этом говорится в совместном расследовании немецкой газеты Bild и группы Bellingcat, опубликованным 16 декабря.

По данным журналистов, Суцкий стал одним из двух российских дипломатов, которых выслали из Германии в начале декабря. Имя второго россиянина в материале не называют.

Спецслужбы Германии вели наблюдение за Суцким в течение всего 2019 года, сказано в расследовании. Он является высококлассным российским шпионом, работавшим в Германии на российскую военную разведку ГРУ, говорится в материале.

Журналисты предполагают, что Суцкий мог вербовать немецких политиков для лоббирования интересов российского газопровода «Северный поток – 2».

Политический редактор Bild Юлиан Репке опубликовал в Twitter фотографии Суцкого. По словам журналиста, на одной из них Суцкий проводит занятие с детьми российских дипломатов. Репке отметил, что после высылки дипломата из сайта дипмиссии удалили материал о лекции россиянина.

4 декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в связи с «недостаточным» сотрудничеством российских властей в расследовании убийства гражданина Грузии в центре Берлина, произошедшего 23 августа. В ведомстве подчеркнули, что немецкие правоохранители имеют достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что убийство было совершено «по заказу либо государственных органов, либо властей Чеченской Республики как части РФ».

3 декабря немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили, что расследование убийства гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили передали Генпрокуратуре Германии из-за возможного участия спецслужб в деле. Россиянин, арестованный по подозрению в убийстве Хангошвили, может быть причастен еще как минимум к одному убийству, жертвой которого ранее стал гражданин РФ, считает Süddeutsche Zeitung.

23 августа 2019 года в Берлине убили бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и выпустил в него несколько пуль. Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан полицией. По данным международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, немецкие правоохранители задержали Вадима Красикова (он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова). Журналисты предполагают, что российские спецслужбы могут использовать Красикова для расправы над оппонентами.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Хангошвили – «кровавый боевик» и якобы причастен к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным «Немецкой волны», Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию. Во время Второй чеченской войны Хангошвили командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии.

