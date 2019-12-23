Израиль во время ударов по Сирии имитировал авианалет на Ливан

Во время ракетных ударов по Сирии израильские истребители имитировали налет на южные районы соседнего Ливана, сообщают СМИ.

Как передает «Аль-Маядин», израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана и пролетели на низкой высоте над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута.

Кроме того, израильские истребители совершили полет над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа. Затем авиация Израиля направилась в сторону Голанских высот, передает ТАСС.

Напомним, по Дамаску со стороны Голанских высот были нанесены ракетные удары. Сообщалось, что атаку произвели израильские ВВС.

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