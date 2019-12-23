Мнение: Ева Павлова. Безнадежности пост.

Господи!!! Когда же уже закончится этот долбанный кризис!!! Больше нет сил!!!

Эти бесконечные предновогодние пробки нищих россиян, забитые парковки возле даже самых задрипанных ТЦ. И очереди, очереди, очереди… пробки, пробки, пробки…

Машину поставить негде.

Подруга плакала в трубку — заехала в «Мегу» на Парнасе. Жалко её, но ей уже ничем не помочь…

Подарки, жратва, подарки, фейерверки, жратва, подарки. Суббота же, до Нового года остались одни выходные, успеть ещё хотя бы 5-10-30-50 тысяч срочно потратить.

Ах, ещё подарки же…

И икру…

И…

Когда же у нищих россиян деньги уже закончатся? До чего власть довела людей?

Приехала Ева в «Метро» за молочком, блд…

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Комментарии из под статьи.

Добавлю еще о нашей российской нищете

Источник: Конт

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