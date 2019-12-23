Мнение: Ева Павлова. Безнадежности пост.

Господи!!! Когда же уже закончится этот долбанный кризис!!! Больше нет сил!!!
Эти бесконечные предновогодние пробки нищих россиян, забитые парковки возле даже самых задрипанных ТЦ. И очереди, очереди, очереди… пробки, пробки, пробки…
Машину поставить негде.
Подруга плакала в трубку — заехала в «Мегу» на Парнасе. Жалко её, но ей уже ничем не помочь…
Подарки, жратва, подарки, фейерверки, жратва, подарки. Суббота же, до Нового года остались одни выходные, успеть ещё хотя бы 5-10-30-50 тысяч срочно потратить.
Ах, ещё подарки же…
И икру…
И…
Когда же у нищих россиян деньги уже закончатся? До чего власть довела людей?
Приехала Ева в «Метро» за молочком, блд…
https://vk.com/feed?w=wall2601…
Комментарии из под статьи.
Добавлю еще о нашей российской нищете
Источник: Конт
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Последнее: Разгромленный всеми ИГИЛ в Сирии чувствует себя вполне сносно. На днях боевикам удалось захватить городок и месторождение Арак неподалеку от Пальмиры и перерезать трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Сегодня агентство Амак (и его русское подразделение Иршад) опубликовали сообщение о засаде в провинции Дераа, где были убиты два российских военных. Было опубликовано фото оружия, которое по утверждению боевиков принадлежало […]
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