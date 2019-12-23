В Великобритании 6-летняя девочка обнаружила на открытке тайное послание из китайской тюрьмы

В Великобритании 6-летняя школьница Флоренс Уиддикомб обнаружила на рождественской открытке тайное послание из китайской тюрьмы Цинпу в Шанхае. Об этом 22 декабря сообщила газета Sunday Times.
В послании неизвестные заключенные-иностранцы заявили, что их вынуждают работать против их воли, и попросили обратиться в правозащитные организации.
Британская сеть супермаркетов Tesco, которая закупала открытки у завода в Китае, решила прекратить сотрудничество с фабрикой. По словам представителя Tesco, если подозрения об использовании рабского труда заключенных подтвердятся, предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка производителей, с которыми сотрудничает торговая сеть.
В Tesco добавили, что указанный завод проходил аудиторскую проверку в ноябре, но никаких признаков эксплуатации заключенных обнаружено не было.
На открытке также была просьба связаться с Питером Хамфри – это журналист, который по сфабрикованному обвинению отбывал срок в Цинпу.
Родители школьницы обратились к Хамфри, после чего он связался с двумя бывшими заключенными тюрьмы, которые подтвердили факт принудительного труда. В связи с этим журналист написал статью в Sunday Times.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разгромленный всеми ИГИЛ в Сирии чувствует себя вполне сносно. На днях боевикам удалось захватить городок и месторождение Арак неподалеку от Пальмиры и перерезать трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Сегодня агентство Амак (и его русское подразделение Иршад) опубликовали сообщение о засаде в провинции Дераа, где были убиты два российских военных. Было опубликовано фото оружия, которое по утверждению боевиков принадлежало […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медицина и здоровье: Эти признаки указывают на старение мозга / 24 октября
- Мнение: «Алгоритмы, или Ошибка в коде» – первая книга в жанре концептуальной фантазии, появившаяся на свет благодаря читателям КОНТа / 26 ноября
- Медицина и здоровье: В лечении рака простаты может быть полезен гормон тестостерон / 11 ноября
- Мнение: О космическом бессилии всесильного Путина / 11 ноября
- Наоми Кэмпбелл рассказала о своей «ужасной болезни» / 18 ноября
- На севере Москвы двое грабителей до смерти забили мужчину / 12 декабря
- Мнение: На детей величие России не распространяется? / 16 декабря
- Вандал разгромил подмосковный стадион / 25 октября