Списки для обмена удерживаемыми лицами дорабатываются – Пристайко

Работа над списками для обмена удерживаемыми лицами продолжается. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «Укринформу», опубликованном 22 декабря.

«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе (вопросе обмена. – ГОРДОН). Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», – сказал Пристайко, отвечая на вопрос о том, что 18 декабря трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию конликта на Донбассе не смогла согласовать списки.

Он отметил, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик принял решение «безотлагательно провести видеоконференцию», чтобы завершить работу над списками для обмена.

Глава МИД России Сергей Лавров 22 декабря заявил, что для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате «всех на всех» до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической «ДНР» Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 «сторонников ДНР», удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания ТКГ Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции. Она пройдет 23 декабря.

Представитель Украины в минской группе Леонид Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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