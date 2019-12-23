Эксперты рассказали о полезных лайфхаках при ремонте устройств от Apple

В процессе ремонта устройств любого производителя можно применить много не всем известных советов, так называемых лайфхаков. Эксперты рассказали о главных из них, которые помогут реанимировать или наладить устройства от Apple.

В случае, если iPhone, или другой гаджет от «яблочной» компании вышел из строя или изрядно барахлит в процессе работы, провести качественный ремонт поможет ряд рекомендаций. Так, если поколение смартфона поддерживает Face ID, блок фронтальной камеры будет невозможно отремонтировать, из-за чего пользователю приходится покупать новый девайс. Та же ситуация наблюдается и со связанными с материнской платой Touch ID. В случае поломки перед самым окончанием гарантийного срока можно попросить продлить его еще на три месяца.

Следует помнить, что при поломке iPad или Apple Watch гарантийный ремонт не касается аксессуаров, даже тех, которые были в комплекте. Продления периода гарантии в таких случаях не предусмотрено. Сервисы компании предоставляют услуги как по чистке от пыли AirPods, так и по замене аккумулятора на MacBook, причем в случае поломки клавиатуры батарею установят бесплатно.

Если же панель клавиш сломана на предыдущих моделях, то ее демонтаж может быть произведен только с обновлением аккумулятора. Что же до скидок на ремонт, то их можно получить в «яблочных» сервисных центрах, а также данная информация всегда доступна на сайтах либо в индивидуальных рассылках.

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