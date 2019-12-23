Балтфлот сообщил о росте активности НАТО у границ России

Активность сил НАТО у границ РФ выросла, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Как сообщил адмирал, рядом с районами боевой подготовки Балтийского флота «постоянно находятся» корабли-разведчики западных стран, передает РИА «Новости».

Кроме того, выросло число разведывательных полетов вдоль российских границ. В 2018 году таких полетов было 578, в 2019 году – уже свыше 800. Выросла и активность боевых самолетов стран НАТО – «счет идет на пятую сотню», сообщил Носатов.

По его словам, иногда российской авиации приходится подниматься на перехват несколько раз за день.

Балтийский флот «отслеживает военную деятельность стран НАТО на всех ее этапах», следит за «маневрами кораблей и летательных аппаратов альянса».

Носатов заверил, что «Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии».

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту.





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