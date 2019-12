«Должны ли мы верить Путину?»: Садальский обрушился на власти РФ из-за перестрелки в Москве

Российский актер и блогер Стас Садальский высказался о российских силовиках на фоне новостей о перестрелке в Москве, которая произошла в четверг, 19 декабря возле здания ФСБ. Своим мнением он поделился в Instagram.

Садальский процитировал слова российского оппозиционера и активиста Алексея Навального, который ассоциирует случившееся с беспределом 90-х.

«Алексей Навальный считает, что когда по центру Москвы разгуливает человек с автоматом и стреляет в свое удовольствие и при этом государство тратит колоссальные деньги на силовиков, которые растут из года в год, надо говорить не о профессионализме, а о провале. В центре Москвы идёт перестрелка с использованием автоматического оружия. Но вы не переживайте, проклятые 90-е давно кончились, – грустно шутит Навальный. – Чудовищно всё это конечно», — написал актер.

Также он вспомнил о беспределе силовиков, которые «проморгали» людей с автоматами, сажая за активность на митингах и выслеживая инакомыслящих в Сети.

«Вдвойне чудовищно это на фоне бодрых отчётов распильщиков и бездельников силовиков: об опасном телеграме, о правильных учениях по блокировке интернета, об опасности митингов. Сажали за лайки и проморгали людей с автоматами», — констатировал артист.

Садальский поинтересовался, куда расходуются бюджетные деньги, выделенные на силовые структуры, а также спросил, как после случившегося у здания ФСБ можно верить президенту России Владимиру Путину.

«Правильно ли мы тратим тридцать процентов всего бюджета на безопасность? И должны ли мы верить Путину, который на концерте, посвященном дню ФСБ говорит, что с безопасностью у нас все хорошо? Ну очевидно же, все это полное вранье!» — подытожил актер.

В комментариях пользователи сети разделили мнение актера и разнесли российских чиновников.

«Все силовые структуры прогнили напрочь, потому что в начальниках одни тупые, глупые жадные деграданты. Посмотрите на Колокольцева — это же тихий ужас! На Мутко, который окончил судоремонтное училище (!), и все сразу становится ясно. Не страна, а одна большая потемкинская деревня, вот где страшно, ведь уйдут эти временщики, а детям нашим разгребать»,

«Среди моих знакомых единицы, кто верит этому пустобреху», «Все полное враньё и безопасность страны в том числе», «Все верно, только вранье и болтовня, сплошной обман», – согласились с Садальским юзеры.

