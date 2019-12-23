«Не раскрывается рука»: сестра Тимати призналась в страшном недуге

23.12.2019, 1:51, Разное

Анна Юнусова решила сорвать занавес и сделала публичное признание под фотографией в своем инстаграм-аккаунте. Юная сестра Тимати рассказала, что прочитала множество странных и смешных предположений о ее физическом здоровье. Девушка  призналась, что у нее действительно есть проблемы – сухожилия на руке срослись неправильным образом. 

«Я никогда не от кого не скрывала того, что у меня не раскрывается моя правая рука. Для меня это не было и не будет проблемой. Ведь то, как срослись мои сухожилия не должно определять то, кем я являюсь», – написала Юнусова. 

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Публикация от Юнусова Аня&#55356;&#56823;&#55356;&#56826;&#55357;&#56367; (@annayuni__) 21 Дек 2019 в 12:18 PST

По ее словам, эта особенность никак не мешает ей жить. Однако на этом шокирующие признания не закончились: Аня рассказала, что действительно сутулится при волнении Она добавила, что на вечере просто не могла не испытывать стресс и скрывать это было невозможно. 

Тем не менее, Юнусова подчеркнула, что не нуждается в дорогостоящем лечении. Девушка пошутила, что оно скорее нужно тем, кто придумывал ей странные диагнозы. 



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