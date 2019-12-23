Лубянский стрелок Манюров входил в ячейку «ЭНО», которое имеет корни в Украине – СМИ

Федеральная служба безопасности РФ связывает Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве на Лубянке, с украинским «Этническим национальным объединением» («ЭНО»). Об этом 22 декабря сообщила газета «Фонтанка».

По данным издания, IT-специалисты ФСБ взломали аккаунты застреленного Манюрова и якобы нашли там доказательства его связи с «ЭНО».

В газете сообщается, что члены объединения продвигают идеи этнического национализма и социализма для отдельно взятой нации. В частности, в «ЭНО» говорят о единстве украинцев, русских и белорусов. Издание полагает, что главная ячейка «ЭНО» находится в Киеве, В ФСБ уверены, что Манюров относился к московской ячейке.

«Фонтанке» в «ЭНО» сообщили, что не связаны с нападением в Москве. Также члены организации отметили, что структура объединения является закрытой и данные об участниках не собираются, а потому они не знают, был ли Манюров в составе «ЭНО».

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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