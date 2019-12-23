Оппозиция напала на воинскую часть в Венесуэле

Жертвой нападения оппозиции на воинскую часть стал военнослужащий, похищено оружие, сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Лопес заявил, что нападение совершил «экстремистский сектор оппозиции». Он сообщил, что «задержанные дают показания», ведется поиск и преследование других нападавших, передает РИА «Новости».

Министр информации и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что задержаны шесть человек. Похищенное оружие удалось вернуть.

По его словам, «преступники прошли обучение в военизированных лагерях в Колумбии». Кроме того, они «получили поддержку» от Бразилии.

В конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армейских подразделений в связи с подготовкой провокаций со стороны Колумбии и Соединенных Штатов на границе с Боливарианской Республикой.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разгромленный всеми ИГИЛ в Сирии чувствует себя вполне сносно. На днях боевикам удалось захватить городок и месторождение Арак неподалеку от Пальмиры и перерезать трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Сегодня агентство Амак (и его русское подразделение Иршад) опубликовали сообщение о засаде в провинции Дераа, где были убиты два российских военных. Было опубликовано фото оружия, которое по утверждению боевиков принадлежало […]