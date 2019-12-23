Транзитный поток

Россия и Украина в последний момент подписали протокол соглашения о прокачке газа.

В конце недели российско-украинские переговоры о новом контракте, касающемся транзита газа, резко активизировались: сначала трехсторонняя встреча с участием Еврокомиссии в Берлине в четверг, потом двухсторонние переговоры в Минске в пятницу с Еврокомиссией на связи. Технические встречи будут продолжаться. Еще несколько дней назад перспектива заключения нового контракта казалась все более призрачной — это отмечали все участники переговоров. Однако за четверг и пятницу стороны смогли договориться о продолжении транзита. Как именно будет выглядеть новое соглашение, пока неизвестно. Также неясно, успеют ли заключить его до 31 декабря.

Легких переговоров никто не ждал с самого начала. Во-первых, был очевиден конфликт интересов: Украина всегда говорила о долгосрочном контракте на 10 лет с минимальными объемами транзита (осенью прозвучала цифра в 40–60 млрд кубометров), РФ такой контракт не очень выгоден. После открытия «Северного потока — 2» «Газпром» планировал вовсю использовать мощности нового газопровода, который к тому же дешевле в эксплуатации, так что связывать себя долгосрочными обязательствами компании не хотелось.

Правда, «Газпром» не мог не прислушиваться к голосам из Европы, где находятся конечные покупатели российского газа. Голоса звучали разные: некоторые страны (например, Польша и балтийские государства) предлагали вообще не допустить строительства «Северного потока — 2», а некоторые (в первую очередь Германия) — активно защищали проект. Но даже Германия, главный союзник строящегося газопровода, сразу дала понять: она готова закупать газ по нему, но настаивает на сохранении украинского транзита.

Да и самому «Газпрому», пока «Северный поток — 2» еще не достроен, украинский транзит нужен.

Скорее всего, он будет нужен и после, только в меньших объемах. Пока же немецкие ученые подсчитали: за первые три месяца после истечения нынешнего контракта с Украиной (при условии, что новый контракт заключен не будет) «Газпром» потеряет около 3,4 млрд евро. Украина в этой ситуации тоже потеряет — около 1,5 млрд.

Нести убытки не нравится никому, поэтому переговоры на разных уровнях (с участием Еврокомиссии и без, на уровне профильных министерств, самих газовых компаний, экспертов) регулярно шли. Но без особых успехов. Осенью РФ предложила «пакетный» вариант решения проблемы: долгосрочный контракт в обмен на урегулирование всех текущих арбитражных споров и возобновление Украиной прямых закупок российского газа. Иными словами, «Нафтогаз» должен забыть про решение Стокгольмского арбитража, который насчитал ему 3 млрд долларов компенсации со стороны России, и начать покупать газ у «Газпрома», вот тогда можно обсудить детали долгосрочного контракта. Украинские профильные чиновники и руководство «Нафтогаза» каждый раз выражали активное несогласие с этим предложением.

Вариант решения проблемы предложил в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский: РФ возвращает долг, но не деньгами, а газом, но такой вариант не устроил уже Россию.

В общем, все участники переговоров постепенно начали готовиться к тому, что нового контракта, скорее всего, не будет, да и наверняка не будет вовремя. Европейские страны еще летом забили под завязку собственные газохранилища. В начале ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к провалу переговоров и сможет безболезненно пережить нынешний отопительный сезон, даже если новый контракт не будет заключен в определенные сроки.

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18 декабря (накануне встречи в Берлине) глава «Нафтогаза» Алексей Коболев заявил, что вероятность заключения контракта до конца этого года «приближается к нулю с каждой минутой». «Вероятность подписания транзитного контракта до 1 января есть, но она очень-очень маленькая», — отметил он.

Однако переговоры в Берлине, длившиеся более восьми часов, оказались куда успешнее предыдущих: все участники встречи сообщили, что дело сдвинулось с мертвой точки. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, курирующий трехсторонние переговоры, на пресс-конференции заявил: «Мы достигли соглашения в принципе». Российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что был подготовлен «детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования». С ним согласился и его украинский коллега Алексей Оржель. По его словам, стороны «очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному решению». В ходе переговоров обсудили конкретные объемы транзита и сроки будущего контракта. Обсуждались и вопросы текущих арбитражных споров.

Зампред Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель. Фото: Paul Zinken / dpa / ТАСС

«Могу сказать, что вчерашняя договоренность включает в себя объемы поставок, длительность газового транзита, тарифы и вопросы, связанные со всеми арбитражными исками между Украиной и Россией», — заявил в пятницу в ходе брифинга представитель Еврокомиссии по защите климата и энергетике Тим Макфи. Впрочем, деталей проекта соглашения, который требует утверждения глав РФ и Украины, стороны не раскрыли.

Неудивительно, что на следующий день, в пятницу, стали появляться разные новости о возможных деталях контракта со ссылкой на разные источники. В частности, несколько российских информагентств со ссылкой на собственные источники в российской делегации сообщили, что

Россия может согласиться выплатить Украине те самые 3 млрд долларов и выполнить решение Стокгольмского арбитража.

Эту информацию в пятницу вечером подтвердил помощник Зеленского Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах в Минске.

Тем временем глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал в эфире радиоканала «Новое время», что Украина не увязывает подписание контракта с погашением старых задолженностей. «Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга «Газпрома», — заявил он.

Кроме того, Коболев отметил, что даже в случае согласия по всем вопросам на подписание контракта уйдет не меньше месяца — быстрее не получится из-за всей технической работы, связанной с контрактом. То есть, по мнению главы «Нафтогаза», уложиться до 31 декабря все равно не удастся. Поэтому, по словам Коболева, «Газпром» и «Нафтогаз» сейчас обсуждают некий «гибридный» вариант контракта, который может действовать в переходный период.

20 декабря переговоры продолжились, только теперь местом встречи стал Минск. И эта встреча стала прорывной. По ее итогам представители РФ и Украины подписали протокол нового соглашения о транзите, а также об урегулировании взаимных споров.

На достигнутые в Минске договоренности уже отреагировали в Еврокомиссии. «Я приветствую подписание сбалансированного соглашения, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем», — написал в своем твиттере Марош Шефович.

В субботу правительство Украины опубликовало на своем сайте протокол договора. Вот его основные пункты:

Нынешний договор заключается сроком на пять лет, с возможностью пролонгации на десять лет;

Зарезервированные объемы транзита — 65 млрд кубометров в 2020 году, по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах;

Украина и РФ отзывают все арбитражные иски друг против друга, по которым еще не было принято окончательных решений;

«Газпром» выплачивает «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбиртажа.

Фрагмент договора между Россией и Украиной по поводу транзита газа на ближайшие 5 лет

Мария Епифанова

«Новая газета»

Источник: Новая газета

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