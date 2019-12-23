Строительство «Северного потока – 2» остановится на несколько месяцев из-за санкций США – S&P

Санкции, которые США ввели против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2» остановят процесс как минимум на два месяца. Об этом говорится в материале агенства S&P Global Platts, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть.

Агентство отмечает, что оставшиеся работы будут проводить в территориальных водах Дании. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы газопровода, но после введения санкций приостановила участие в проекте.

По данным S&P, РФ рассматривала в качестве альтернативы трубоукладочную баржу «Фортуна» компании «Межрегионтрубопроводстрой», однако она не оборудовано системой динамического позиционирования и, в соответствии с законодательством Дании, не сможет проводить глубоководные работы в территориальных водах страны.

Кроме того, «Фортуна» способна прокладывать лишь 1 км трубопровода в сутки, сказано в статье.

S&P считает, что единственным судном, которое могло бы заменить суда Allseas, является «Академик Черский».

Это судно принадлежит «Газпрому», но сейчас проводит работы на Дальнем Востоке и чтобы доплыть до вод Дании для строительства трубопровода ему потребуется не менее двух месяцев, подчеркивает агентство.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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