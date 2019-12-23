В Ираке тысячи демонстрантов требуют избрания нового премьер-министра на смену подавшего в отставку Адиль Абдула-Махди. Об этом сообщает 23 декабря Associated Press.
23 декабря завершается дважды перенесенный срок, выделенный парламенту на избрание нового главы правительства. Срок истек 19 декабря, но был продлен до полуночи 23 декабря.
В знак протеста демонстранты вышли на улицы Багдада, а также перекрыли ключевые дороги в южных провинциях, включая богатую нефтью Басру.
С 1 октября в Ираке проходят протесты, в результате которых погибли по меньшей мере 400 человек. Демонстранты требуют искоренить коррупцию, создать рабочие места, улучшить соцуслуги и провести избирательную реформу, которая даст гражданам больше прав при избрании депутатов. Еще одним требованием был уход из правительства премьер-министра.
29 ноября Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент принял его отставку.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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