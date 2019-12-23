Volkswagen намерен «отозвать» еще не выпущенные машины из-за серьёзных проблем с программным обеспечением ID.3

В программном обеспечении Volkswagen ID.3 выявлены серьезные проблемы. Из-за этого компания намерена «отозвать» еще не выпущенные машины.

По сообщениям немецких СМИ, производитель не предоставляет подробной информации относительно обнаруженных неполадок. Как заявляет ряд экспертов, ПО ID.3 нуждается в существенных доработках. Проблема настолько велика, что еще не выпущенные в продажу машины будут отозваны. Транспортные средства на электрической тяге должны были поступить в салоны по всему миру, однако, как оказалось, программисты Volkswagen не решили все имеющиеся неполадки в ПО.

Из-за этого во всех машинах, которые сошли с конвейера в конце года, выявленные недостатки будут исправляться вручную, причем уже известно, что работа будет довольно кропотливая и громоздкая. То же придется проделать и с электрокарами, чей выход запланирован на начало следующего года. Как информируют источники, в целом количество проблемных автомобилей составит порядка 20 тысяч. Весь тираж предназначался для продаж в европейских странах.

Корпорации пришлось специально для этого арендовать площадки, на которых и будут работать программисты. Инженеры в ручном режиме перезагрузят ПО на каждой машине, сейчас, как сообщается, для этого придется подключать каждую модель к ноутбуку, так как облачные сервисы и функции бесконтактного обновления не работают.

Стоит отметить, что ранее аналогичные неприятности наблюдались с моделью Volkswagen Golf, выход которой на рынок также пришлось отложить. Тогда задержка составила полтора месяца, однако в электрическом автомобиле ID.3 программа бортового компьютера ответственна за целый ряд жизненно важных функций, потому в этом случае срок исправления ошибок может быть значительно большим.

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