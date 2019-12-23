Израильские ВВС атаковали Дамаск со стороны Голан

По Дамаску со стороны Голанских высот наносят ракетные удары, сообщают информационные агентства.
В столице Сирии прогремели как минимум два мощных взрыва, передает РИА «Новости».
Ikhbariya сообщает, что ПВО Сирии «отразила ракетную атаку», при этом ракеты «были запущены с оккупированных территорий».
Сирийские средства ПВО ведут огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
По информации SANA, «сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы».
Канал «Аль-Хадас» сообщил, что ракетные удары наносят израильские ВВС. Атаке подвергся район, где находится лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, воюющих на стороне сирийской армии.
Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил, что во время атаки на Дамаск в воздушном пространстве Ливана находились самолеты ВВС Израиля. Наносили ли самолеты удары, источник не сказал.
Армия Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке.
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