Boeing впервые запустила космический корабль к МКС, но не на ту орбиту. Starliner вернулся на Землю

20 декабря NASA и Boeing запустили на Международную космическую станцию корабль Starliner, ракета-носитель вывела непилотируемый корабль в космос, но он не достиг запланированной орбиты и состыковка с МКС не произошла, сообщает пресс-служба NASA.
После того, как Starliner отделился от ракеты-носителя, на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, из-за чего он вышел на нештатную более низкую орбиту для состыковки с МКС, отмечает Space.com.
Глава NASA Джим Брайденстайн 21 декабря проинформировал в Twitter, что корабль израсходовал слишком много топлива и будет возвращен на Землю.
Update: #Starliner had a Mission Elapsed Time (MET) anomaly causing the spacecraft to believe that it was in an orbital insertion burn, when it was not. More information at 9am ET: https://t.co/wwsfqqvLN7
— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 20, 2019
22 декабря в 14.57 по киевскому времени Starliner успешно приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщила пресс-служба NASA в Twitter.
At 7:58am ET, #Starliner safely touched down on target at @WSMissileRange in New Mexico. Join us at 10am ET for a post-landing news conference with Administrator @JimBridenstine, @BoeingSpace and @Commercial_Crew: https://t.co/mzKW5uV4hS
????: @nasahqphoto pic.twitter.com/dDi5H5YJJS
— NASA (@NASA) December 22, 2019
Первый полет Starliner проходил без экипажа, корабль вез на МКС 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа станции, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози.
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