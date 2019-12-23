Мнение: Провал миссии корабля Starliner, космическая конопля Маска и российский лифт на Луну





✔ Сегодня судьба директора NASA Джима Брайденстайна висела на волоске. А вместе с ней на этом же волоске висела и судьба вице-президента Майка Пенса, курирующего американскую космическую отрасль.

Конечно же, речь идёт о возвращении на Землю космического корабля Boeing CST-100 Starliner, который был запущен к Международной космической станции (МКС) пару дней назад.

Кстати, вместе с Брайденстайном и Пенсом на том же волоске висел и Трамп, но об этом чуть позже.

Как мы сообщали ранее, старт корабля несколько раз откладывался якобы из-за погодных условий, хотя специалисты прямо заявляли о многочисленных технических проблемах космического аппарата.

И запуск корабля это подтвердил.

Старт состоялся в 14:36 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от ракеты и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.

Старт корабля

Starliner

В результате корабль поднялся лишь на 250 км, в то время как МКС находится на высоте 408 км.

Starliner выполнял свой первый испытательный полет без экипажа.

На борту корабля находилось около 270 килограммов груза для МКС, в том числе продукты питания для экипажа, одежда и подарки к Рождеству, и антропоморфный манекен Роузи, оснащенный 15 датчиками.

Манекен Роузи, имеющий на передней панели два небольших округлых прибора – барометр и гигрометр, как вы понимаете, был запущен по требованию активисток-феминисток в качестве ответа роботу Фёдору, и символизирует гендерное равноправие в космосе.

Сейчас в Америке без этого – совершенно никак. Заметьте, приборы хоть и округлые, но небольшие, чтобы не подчёркивать и лишний раз не выпячивать гендерные различия. Но это так, небольшое лирическое отступление.

Стыковка Starliner с МКС была запланирована на 21 декабря, возвращение корабля на Землю ожидалось 28 декабря, но из-за неполадок с двигателями стыковку с МКС отменили и приняли решение о немедленной посадке корабля.

Антропоморфный манекен Роузи

И вот, сегодня приземление состоялось.

Корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Капсула корабля коснулась Земли сегодня в 8.58 по времени восточного побережья США (15.58 мск), приземлившись в расчётном месте посадки.

«Историческое приземление!» – перекрестившись, сообщил ведущий трансляции NASA, когда капсула корабля на трех парашютах коснулась Земли. – «Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, в том числе будущий экипаж Starliner, чтобы провести эвакуацию манекена Роузи и тем самым завершить тестовый полет корабля».

Вместе с ведущим перекрестились всем, чем могли, и Брайденстайн с Пенсом. И даже Трамп – в Овальном кабинете. Ведь в итоге за полёт получено три с минусом, а могла быть двойка, если бы корабль затонул в океане, или единица, если бы он упал на Пекин, над которым как раз проходила низкая аварийная орбита корабля.

Необходимо отметить, что Брайденстайна в последнее время активно критиковал американский Фонд борьбы с коррупцией, ведущие СМИ и демократы в Конгрессе, обвиняя главу NASA в многочисленных авариях и растрате средств налогоплательщиков.

Общеизвестно, что Джим Брайденстайн является креатурой Трампа, которого он с большим трудом протащил через Конгресс на пост директора космического агентства. До него кандидатуры всех руководителей NASA проходили единогласно, а Брайденстайн прошёл с перевесом всего в один голос – 50 против 49.

Глава NASA Джим Брайденстайн

Неудачное приземление корабля Starliner могло поставить точку в его карьере, поставить ребром вопрос об отставке Пенса и давало в руки противникам Трампа козырной туз в вопросе объявления ему импичмента.

Наверное, всем известно, с какой радостью и воодушевлением встречают известия о неудачах нашей космонавтики некоторые российские радиостанции, газеты и блогеры.

Так вот, в США – всё то же самое, только умноженное на 10 из-за крикливого демократического большинства в Конгрессе.

Теперь немного аналитики, основанной на инсайде. Вы думаете, демократы просто сидят и ждут у моря погоды? Ждут когда наступит 2020 год, а обещанный пилотируемый полёт американского корабля на МКС так и не состоится?

Как бы не так! В структурах управления США работает много противников действующего президента, в том числе и в NASA. И есть сведения, что они не сидят, сложа руки. И иногда у них получается. Тем более, весь инструментарий у них под рукой. Но об этом, пожалуй, достаточно. Это компетенция американских спецслужб.

Теперь – пару слов о «будущем экипаже» корабля Starliner.

Он, конечно, сейчас бодро спешит на эвакуацию манекена Роузи, но при этом очень озабочен предстоящим полётом.

Вчера известный астронавт Грегори Харбо, четырежды летавший в космос на американских шаттлах в качестве инженера, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner к полету с экипажем.

Посадка корабля

Starliner в Нью-Мексико

Харбо перечислил нештатные ситуации, произошедшие со Starliner при запуске, в числе которых назвал отсутствие маневров в заданное время для довыведения на орбиту, неправильную ориентацию корабля, отмену стыковки с МКС, что, по его словам, является демонстрацией аппаратного и программного обеспечения, а также отсутствие связи со спутником-ретранслятором TDRS в критическое время.

«Вопросы к интегрированному (Atlas/Starliner) всеобъемлющему тестированию программного обеспечения», – добавил он в Twitter.

«Годится для полёта с экипажем», – иронично подытожил астронавт.

В итоге члены экипажа не спешат подписывать контракты с NASA, мотивируя это тем, что системы безопасности и жизнеобеспечения корабля не прошли лётных испытаний, а сам корабль не сертифицирован.

Но Джим Брайденстайн, являясь неординарным человеком, сделал неожиданный ход конём.

Он подписал контракт с Илоном Маском на отправку в космос… Чего бы вы думали? Конопли. Да, да, обычной конопли!

Всё было обставлено как положено: в начале следующего года на МКС отправляют ряд семян, в том числе кофе, корицы и конопли, для проведения научных экспериментов. Но мы-то с вами знаем, какие эксперименты с коноплёй проводит Маск!

Экспериментальная партия от Маска готовится к отправке на МКС

Тем более, что употребление конопли в ряде штатов уже разрешено, закон не нарушен, и каннабис вполне может стать легальным адреноблокатором для волнующихся за свою безопасность астронавтов.

Это, кстати, устранит и известную проблему мокрых ботинок.

Как ожидается, приличные гонорары за экспедицию вкупе с применением проверенного Маском успокоительного средства, должны стать мощным стимулом для полёта астронавтов на недоработанном корабле.

Чем же ответит Роскосмос? А он уже ответил.

Надёжные корабли для доставки космонавтов на МКС у нас есть и поэтому мы берём выше, в наших планах – Луна.

Первый этап «дорожной карты» освоения Луны предполагает создание базового модуля станции на орбите спутника Земли, а второй – отправку на Луну космонавтов и появление там первых элементов базы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что для окололунной станции могут задействовать узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль, которые изначально создавались для Международной космической станции.

Но вишенкой на торте станет наш универсальный лифт на Луну.





Лифт на Луну

Сообщается, что в настоящее время «Роскосмосом» ведутся работы по проектированию «универсального лифта, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».

Таким образом, можно сказать, что пока наши американские партнёры тщетно пытаются построить корабли для доставки астронавтов на МКС и погрязли во внутренних разборках, Россия ставит амбициозные цели и уверенно движется вперёд.

P.S. Наши космические расследования и обзоры всегда находят широкий отклик у аудитории и часто обсуждаются в других СМИ, в том числе на федеральных телеканалах. И вот, буквально вчера пришло сообщение от человека, близкого к космическим структурам, о том, что… В общем, уважаемые читатели, прочтите сами:

После получения артефакта, в каком-то роде являющегося признанием наших заслуг в деле расследования запутанных космических историй, мы обязательно ознакомим вас, что это за штуковина и каким образом она подтверждает правильность наших расследований.

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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