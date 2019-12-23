Мнение: Непричесанные геополитические мысли по итогам пресс-конференции Сами Знаете Кого

Наконец-то досмотрел вчера пресс-конференцию Сами Знаете Кого (ну не было времени смотреть подряд 4 с лишним часа), теперь скажу свои впечатления.

Ну во-первых, по самому мероприятию. Точнее — ее участникам. Блин, это журнализды или кто??? Один сплошной самопиар плюс функциональная ограниченность и полуграмотность. Вместо реально интересных вопросов — постоянное скатывание на местечковый уровень, который главе государства кагбе не приличествует. Слушал и поневоле задумывался — можЫд, самому в журнализды податься? Хотя.. нести со столь уверенным видам полную чушь я вряд ли сумею.

Второе, на что обратил внимание — стиль разговора и поведение Темнейшего. Я бы назвал его спокойно-иронично-деловым. Видно было, что чувствует он вполне уверенно и хотя понимает, что впереди большие пертурбации, не слишком переживает за это. Что радует. Ну и почти 4.5 часа выдержать в таком интенсивном режиме — соответственно, здоровье в достаточно приличной форме. Что тоже есть хорошо.

Несколько пустил формальных ошибок он допустил (с теми же АЭС, построенными в СССР — станций 16, а не блоков, их почти полсотни). Но это вполне понятно, все запомнить просто невозможно. Мелочи.

По содержанию. Насчет "исконно русских территорий" уже все уши прожужжали, лично я добавлю только, что просто так на подобном уровне такие вот фразы не произносят. Как и то, что сейчас "приходится разгребаться с этим вопросом" 🙂 Кстати, фраза насчет газа — "я думаю, что мы договоримся". Так и получилось ведь :)) Так что полагаю, что и с территориями в конце концов разберутся 🙂

А насчет фразы, что "Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации." — уже не в первый раз замечаю, что сквозь официоз у ВВП прорываются вещи, которые заставляют подозревать его в криптосталинизме 🙂 Просто пока нельзя назвать вещи своими именами и до Явления Песца (возможно, плюс еще год-другой) официальная позиция в этом вопросе не изменится. Но вот потом.. идущий в стране процесс под названием "Ветер истории" дает все основания полагать, что изменения и в этом вопросе тоже последуют.

Опять же в тему — ответ о том, что не нужно поднимать тему о перезахоронении Ленина. И — «Я жалею, что нет Советского Союза». В связи с этим сразу вспомнил свое относительно недавнее — Мнение: СССР будет собран снова: многоходовка Путина подходит к концу.

Хе, уже и озвучили :)) Приятно, черт возьми. Пока все идет как надо, в общем. "Сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще и геополитические". Ключевая фраза выделена. Опыт получен и учтен. И — ничего не было напрасно, что бы его получить, понадобилось в том числе и набить шишки на ошибках.

И кстати — "Партия начала разваливаться – и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было делать, это ошибка. Кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве". Хе, так это то, что собирался сделать Сталин после 19-го съезда — удалить партию непосредственно от государства, оставив ей идеологические и кадровые функции! Точно, Сами Знаете Кто — криптосталинист 🙂

Ну и насчет того, что будут опубликованы определенные исторические документы, ранее бывшие секретными, тоже важный признак. То есть, ситуация изменилась настолько, что необходимость в секретности пропала. Мир реально меняется, причем, ускоряющимися темпами. И именно на таких переломах приоткрываются завесы над тайнами уходящей эпохи, которые дают понимание многих событий, происходивших в ее ходе. И что более важное — понимание, пусть и не полное, того, что грядет впереди.

Однополярный мир окончательно ушел в историю. "После крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен, и что он будет долго существовать, но это была только иллюзия, я всегда об этом говорил. И последние события показывают нам именно это". Эта фраза — уже констатация свершившегося факта. А что дальше — посмотрим.

И еще одно. Совершенно очевидно, что ВВП исходит из старого, доброго принципа всех программистов "Если что-то работает — не надо улучшать, пусть работает". И пока нынешняя система будет давать результат и условия не изменятся настолько, что менять ее просто придется — резких движений не будет. Во всяком случае открытых. Вся подготовка к Эпохе Перемен пока ведется скрытно или полускрытно, и все изменения начнутся только после Явления Песца. То есть, ждать осталось не очень долго.

И даже если не будет желания делать некоторые неприятные и даже неприемлемые с сегодняшней общественной концепции вещи — придется. Песец заставит.

Да, и насчет печально знаменитого "закона о семейном насилии" и его комментирования ВВП. Что-то вот теперь мне кажется, что его затянут до Явления Песца, а затем просто отодвинут как неактуальный..

Как-то так вот. Основные моменты отметил, ну а разбирать все — не вижу смысла. Понимающим достаточно и этого.

Завершается год 2019-й, предпоследний год десятилетия, которое я бы назвал предштормовым. Завершается для меня на одновременно тревожной и умеренно оптимистичной ноте. Карты по сути сданы на руки участникам Большой игры и в следующем году ими будут сделаны первые ходы. Угу, ждем осени, когда предвыборная кампания в САСШ войдет в финальную стадию. Вот тогда все может ну очень круто закрутиться..

Ну а пока можно готовиться к новогодним праздникам, которые уже скоро. Кстати, сегодня самая длинная ночь в году — Солнцеворот. Ночь темна и полна ужасов, но рано или поздно, за любой ночью приходит рассвет..

https://grey-croco.livejournal…

Источник: Конт

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