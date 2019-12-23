Действующего президента Афганистана объявили победителем выборов, состоявшихся в сентябре

22 декабря Независимая избирательная комиссия Афганистана предварительно объявила победителем президентских выборов действующего главу государства Ашрафа Гани.

Согласно результатам голосования, опубликованных на сайте комиссии, Гани набрал 50,64% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, действующий премьре-министр страны Абдулла Абдулла получил поддержку 39.52% избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.

Для участия в выборах зарегистрировались 9,6 млн избирателей, однако Избирком оценил явку в 2,6 млн человек и признал действительными только 1,8 млн бюллетеней.

В релизе отмечается, что это предварительные результаты, так как кандидаты имеют возможность обжаловать их. Официальные результаты объявят после рассмотрения таких жалоб. Как сообщает Radio Azadi, жалобы начнут принимать 23 декабря, этот процесс продолжится в течение трех дней.

Asossiated Press пишет, что Абдулла уже назвал результаты выборов «фальсификацией». По словам главы правительства, «чистые результаты» голосования показали бы его победу на выборах.

Гани в Facebook приветствовал объявление предварительных результатов выборов.

بسم الله الرحمن الرحیم د ۱۳۹۸لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدايي نتایجو د اعلان په اړه د دولت ساز ټیم مطبوعاتي… Posted by Ashraf Ghani on Pühapäev, 22. detsember 2019

Выборы президента в Афганистане прошли 28 сентября на фоне нападений на избирательные участки, их предварительные результаты должны были объявить еще 19 ноября, но несколько раз откладывали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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