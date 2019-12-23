Подглядывание в раздевалке: позорник Порошенко вляпался в мерзкий скандал

В прошлую пятницу к Порошенко неожиданно нагрянули следователи. Оперативники провели обыск в офисе партии экс-президента «Европейская солидарность» и принадлежащем ему спортклубе «Пятый элемент».
Каково было удивление правоохранителей, когда они обнаружили работающие видеокамеры в раздевалках фитнес-центра. Причем как в женской, так и мужской. Сейчас оперативники выясняют, когда и с какой целью были смонтированы средства наблюдения и куда передавались записи.
Сам бывший гарант Конституции скандальную находку не комментирует. Но было бы странно, если Порошенко не знал о происходящем в своем спортклубе. Остается только догадываться, зачем бывший глава государства подсматривал за голыми людьми. Может, собирал компромат.
Впрочем, нельзя исключать, что полученное видео пятый президент Украины использовал для удовлетворения собственной похоти. В научной среде желание подглядывать за интимной жизнью других людей получило специальный термин – вуайеризм.
Порошенко известен пристрастием к горячительным напиткам. Как знать, быть может в свободное время политик развлекал себя не только алкоголем, но и клубничкой в прямом эфире.
В раздевалках спортклуба "5 элемент" Петра Порошенко нашли незаконные скрытые камеры… pic.twitter.com/F81pBzX1VI
— Северное сияние�� (@PakSanja) December 22, 2019
Сексуальные девиации могут дорогу обойтись экс-президенту. Следователи начали расследование по статье о незаконном использовании специальных технических средств. Это 16-е уголовное дело, в котором фигурирует имя Порошенко.
«Это очень позорная история и прекрасная уголовная фабула. По такому делу фигурант еще не проходил», – прокомментировал скандал бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
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