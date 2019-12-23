Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Журнал Forbes составил список 10 самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube. Рейтинг второй год подряд возглавляет восьмилетний Райан Каджи, доход которого в 2019 году составил $26 млн.

На его канал с распаковками игрушек подписались уже около 23 млн человек. Каджи также получает доход от контрактов с торговыми сетями Walmart и Target, телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

Второе место занял канал пятерых 30-летних друзей Dude Perfect. Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони снимают на видео как они выполняют трюки и бьют рекорды книги Гиннеса. Их доход составил $20 млн, хотя подписчиков – 47,7 млн человек.

В тройку лидеров вошла также пятилетняя Анастасия Радзинская. На ее канал подписаны 42,7 млн человек, а доход девочки составил $18 млн. Видео Радзинской выходят на семи языках.

На четвертом месте Рэт МакЛауфин и Линк Нил, которые ведут популярное шоу, в котором поедают нездоровую еду. У них четыре канала на YouTube, а их доход составил $17,5 млн.

В топ-5 вошел Джеффри Стар, который снимает видео по макияжу. Популярность позволила ему выпустить собственную линию косметики. Его доход в 2019 году составил $17 млн.

Шестое место занял геймер и пранкер Престон Арсмент, доход которого $14 млн.

Самый популярный видеоблогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг), на которого подписаны 102 млн человек занял седьмое место в рейтинге.

Геймер Марк Фишбах (Markiplier) не только снимает видео с играми, но и выпустил частности собственную линию люксовой одежды для геймеров. Его доход — $13 млн.

Британец Дэн Миддлтон (DanTDM) снимает видео по играм Minecraft и Fortnite. Его доход — $12 млн.

Замыкает десятку геймер Эван Фонг более известный как VanossGamin. Его доход — $11,5 млн.

Доходы блогеров указаны без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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