На выборах мэра Абакана победил кандидат от «Единой России» Лемин

Новым мэром Абакана избран кандидат от «Единой России» Алексей Лемин, сообщила территориальная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов.
Замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Лемин набрал 87,16% голосов избирателей, передает РИА «Новости».
Житель Красноярского края Михаил Молчанов (ЛДПР) набрал 5,08%.
Самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер получили 3,03% и 2,63% голосов соответственно.
Явка составила 23,6%.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил в Telegram, что «КПРФ рискует лишиться еще одного коммуниста-главы региона».
«В столице Хакассии Абакане с триумфальным результатом мэром становится единоросс Алексей Лемин. Будет кем заменить Коновалова в связи с утратой доверия президента. Понаблюдаем», – говорится в сообщении.
Напомним, досрочные выборы главы Абакана были назначены в связи с гибелью в автокатастрофе 66-летнего мэра Николая Булакина. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.
Лемин более 22 лет работает в администрации Абакана и является одним из ключевых членов команды Булакина, отвечающих за развитие города.
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