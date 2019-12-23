Эксперты: Жесткие дисплеи в умных часах стали популярнее гибких

Эксперты IHS Markit после анализа распределения рынка экранов для смарт-часов между разными технологиями, начиная с 2016 года, опубликовали итоги своего исследования. Оказывается, что гибкие дисплеи AMOLED, которые преобладали до недавнего момента, теперь на втором месте, уступая жестким.

Проще говоря, доля жестких дисплеев AMOLED в последнем квартале была оценена в 37%, а гибких – в 2 раза меньше. При этом, в конце 2018 года их показатели составляли 12 и 28 процентов соответственно. На сегодняшний день наиболее распространенные экраны имеют жесткие подложки с управляющей цепью, изготовленной по технологии LTPS.

Помимо этого, сейчас очень распространены жидкокристаллические дисплеи с применением технологии a-Si. В целом сегмент экранов OLED занимает почти 70% мирового рынка, заключили эксперты.

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