Наука: Новое исследование подтвердило результаты «зефирного эксперимента»

В каждой научной области есть свои знаменитые эксперименты, в свое время ставшие основой для построения целого ряда теорий, вокруг которых и по сию пору ломают копья. В психологии один из таких — знаменитый «зефирный эксперимент».

Поставленный Уолтером Мишелем в Стэнфорде еще в 60-х, он до сих пор побуждает возвращаться к затронутым в нем вопросам. В прошлом году его пытался опровергнуть Тайлер Уоттс, а сейчас выводы теста снова подтвердили — согласно статье, опубликованной в журнале Psychological Science.

Суть первоначального эксперимента состояла в следующей гипотезе: степень, в которой маленькие дети способны осуществлять самоконтроль, значительно коррелирует с их последующим уровнем образования и профессиональным успехом. В этом тесте каждому ребенку предлагали угощение — тот самый зефир — и говорили, что если малыш оставит его на столе до возвращения экспериментатора, он получит второй зефир в качестве награды. Способность отсрочить удовлетворение желания насладиться лакомством служило мерой уровня самоконтроля ребенка.

Далее за жизнью растущего ребенка следили, чтобы подтвердить или опровергнуть связь последующей успешности с детским самоконтролем. Результаты показали, что чем дольше четырех- и пятилетние дети могли противостоять искушению, исходившему от зефира, тем лучше они справлялись с жизнью в будущем.

Прошлогодняя критическая статья, авторы которой утверждали, что опровергли зефирный эксперимент, сейчас подверглась критике. Команда во главе с Фабианом Коссе, профессором прикладной экономики в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана, пересмотрела данные, на которых основана эта интерпретация, и выяснила, что новый анализ противоречит выводам Уоттса.

По мнению профессора, результаты проведенного в прошлом году исследования не опровергают, а, напротив, подтверждают выводы оригинальной работы, показав, что эксперимент сохраняет прогностическую силу на более широкой и разнообразной выборке. При этом интерпретация Уоттса, по мнению Фоссе и его команды, выходит за рамки рассматриваемых данных.

Графическая интерпретация результатов зефирного теста в чистом виде (слева) и с предупреждением отложенного разочарования (справа). График малинового цвета показывает уровень удовлетворения испытуемых, который выбрали награду сразу, голубой график — удовлетворение людей, которые подождали и получили «двойную порцию».

В сотрудничестве с профессорами Армином Фальком и Пиа Пингер из Боннского университета Коссе вновь проанализировал данные, представленные в повторном исследовании. Команда заметила два потенциально значительных методологических расхождения между первым и повторным экспериментами.

Во-первых, в эксперименте Мишеля период, в течение которого дети могли решить съесть зефир, длился 15 минут. В исследовании 2018 года продолжительность «искушения» сократилась до семи минут. По мнению Коссе и его коллег, для четырехлетнего ребенка это огромная разница. Из-за одной нее результаты теста могут сильно смазаться. «Наш статистический анализ дает возможность предположить, что эта разница обуславливает треть всех различий в результатах эксперимента Мишеля и повторного эксперимента», — говорит Коссе.

Второе слабое место опровергавшего эксперимента, по мнению ученых, — это методология, а именно — выбор переменных, использованных авторами для контроля экзогенных факторов, которые могли бы исказить взаимосвязь между самоконтролем и последующим уровнем образования.

«Дети, которые ждали дольше, прежде чем съесть свой зефир, во многих отношениях отличаются от тех, кто немедленно принимал угощение. Это затрудняет определение того, какие именно черты причинно связаны с последующим успехом в образовании. Авторы повторного исследования провели анализ, который страдает от того, что известно как «проблема плохого контроля». Они пытались учесть так много эффектов, что становится невозможным интерпретировать то, что эти эффекты говорят нам о реальной связи между ранним самоконтролем и последующим успехом», — объясняют ученые.

Фальк, Коссе и Пингер провели аналогичный анализ, контролируя только те факторы, которые могли бы быть четко интерпретированы. Такой неизбыточно нагруженный анализ данных показал, что результаты второго исследования фактически повторяют выводы оригинала. Есть сильная корреляция между готовностью отложить удовлетворение в детстве и последующим успехом в получении образования.

Ученые полагают, что обсуждение зефирного эксперимента — важный образец научного рассмотрения явления. Во-первых, все данные, как первоначального теста, так и попытки его опровержения, доступны для изучения, и новые команды могут анализировать их — как с точки зрения основы, так и в области методологии. Во-вторых, даже с учетом ошибок в методологии повторное исследование важно: оно предоставило обширную и более репрезентативно подобранную выборку, чем первый тест Мишеля.

Как полагает команда, новые данные показывают, что личностные особенности, возникающие у человека в раннем детстве, оказываются важнейшей частью фундамента будущего профессионального успеха. Следующим шагом должен стать поиск тех самых внутренних особенностей, которые определяют: возьмет ли именно этот малыш зефир сразу или сможет подождать?

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