Наука: Противозачаточные таблетки уменьшают объем гипоталамуса

У женщин, принимающих противозачаточные таблетки, уменьшен гипоталамус. Это выяснили американские исследователи из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна.

Результаты исследования они представили на конгрессе Северо-Американского радиологического сообщества, состоявшемся в начале декабря в Чикаго.

Сегодня оральные контрацептивы принимают около 100 млн женщин по всему миру. Известно о множестве побочных эффектов, которые они способны вызвать, но их влияние на структуру и функционирование мозга изучено слабо. Более ранние работы показали, что у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, увеличены гиппокамп, веретенообразная извилина и мозжечок. Также сообщалось об изменениях в префронтальной коре и миндалевидном теле. На этот раз ученые обнаружили изменения в гипоталамусе (подробнее о нем и о его ядрах читайте в нашей статье).

В исследовании участвовали 50 женщин, 21 из которых принимала противозачаточные таблетки. Ученые провели МРТ их мозга и установили, что у тех, кто пользовался оральными контрацептивами, объем гипоталамуса был на 6 процентов меньше чем у тех, кто их не принимал.

Гипоталамус связан почти со всеми отделами мозга, его основная функция – контроль нейроэндокринной системы. Он регулирует ощущение голода и жажды, терморегуляцию организма, половое поведение, сон и бодрствование. Также гипоталамус играет важную роль в регуляции высших функций, таких как память и эмоциональное состояние, и, тем самым, участвует в формировании различных аспектов поведения.

Авторы работы предполагают, что оральные контрацептивы каким-то образом могут мешать гипоталамусу производить вещества, регулирующие выработку гормонов, из-за чего он уменьшается в размере. Однако пока что это всего лишь гипотеза, которую только предстоит доказать или опровергнуть.

Это лишь предварительные результаты, предупреждают исследователи, и не стоит делать из них вывод о том, что прием противозачаточных препаратов вреден для мозга. Пока даже неясно, действительно ли изменения в мозге связаны с приемом препаратов. А если это так – непонятно, обратимы последствия или нет. Кроме того, ухудшения когнитивных функций у женщин с меньшим гипоталамусом не наблюдалось.

Даже если это и имеет какой-то эффект, он удивительным образом остался незамеченным в клинических испытаниях оральных контрацептивов, отмечают авторы работы. Они призывают женщин не паниковать и не отказываться от противозачаточных таблеток, пока нет достоверных данных об их вреде.

«Женщины не должны слишком беспокоиться об этой корреляции, так как в настоящее время нет весомых данных, говорящих о вреде гормональных контрацептивов», — подчеркивает геронтолог Университета Южной Калифорнии Александра Эррера.

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