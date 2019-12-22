На понятном языке, тыкскыть.
ОК, ну вот сместили проклятого шоколадного барыгу, это большая радость, конечно.
Но практически есть какие-то конкретные материальные проявления “хуже не будет”? Чисто по кошельку, без вот этих сложных рассуждений про какую-то “гиднисть”?
Поднимите руку, дорогие противники гадких порохоботов:
– кому из вас повысили пенсию?
– кому повысили зарплату? (Лещенко, Найем, Богуцкая, Милованов, спасибо, вы можете руки опустить).
– кому снизили тарифы?
– у кого улучшились условия бизнеса (кроме Игоря Валерьевича, разумеется)?
– чьим детям построили или круто оснастили новую школу?
– а кому – новую поликлинику?
– кто стал больше получать бесплатных лекарств?
– кому увеличили субсидию или льготы?
А, да-да-да, знаю, доллар подешевел. Так вы его теперь как, дёшево покупаете или дёшево сдаете?
Более сложный вопрос:
– чьи дети теперь легко обойдутся без хирурга-кардиолога? Только порохоботские?
І лише одне питання про нематеріальне, до патріотичних порохоненависників:
– пані та панове, ну як вам Портнов? Класний юрист, чи не так?
А теперь поднимите руку, кто понял, что с “хуже не будет” его тупо на*бали?
Олег Шимко
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