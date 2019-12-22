На понятном языке, тыкскыть.

ОК, ну вот сместили проклятого шоколадного барыгу, это большая радость, конечно.

Но практически есть какие-то конкретные материальные проявления “хуже не будет”? Чисто по кошельку, без вот этих сложных рассуждений про какую-то “гиднисть”?

Поднимите руку, дорогие противники гадких порохоботов:

– кому из вас повысили пенсию?

– кому повысили зарплату? (Лещенко, Найем, Богуцкая, Милованов, спасибо, вы можете руки опустить).

– кому снизили тарифы?

– у кого улучшились условия бизнеса (кроме Игоря Валерьевича, разумеется)?

– чьим детям построили или круто оснастили новую школу?

– а кому – новую поликлинику?

– кто стал больше получать бесплатных лекарств?

– кому увеличили субсидию или льготы?

А, да-да-да, знаю, доллар подешевел. Так вы его теперь как, дёшево покупаете или дёшево сдаете?

Более сложный вопрос:

– чьи дети теперь легко обойдутся без хирурга-кардиолога? Только порохоботские?

І лише одне питання про нематеріальне, до патріотичних порохоненависників:

– пані та панове, ну як вам Портнов? Класний юрист, чи не так?

А теперь поднимите руку, кто понял, что с “хуже не будет” его тупо на*бали?

Олег Шимко

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