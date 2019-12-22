Россия обещает ответ США на санкции за «Северный поток-2»

Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — сказал он.

По его словам, он никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений.

«Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую», — добавил глава МИД РФ.

Лавров считает, что газопровод будет запущен несмотря на санкции США.

«Я убежден, что «Северный поток — 2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через 2-3 недели», — добавил министр.

Как отметил Лавров, Конгресс США «бомбардирует» российско-американские отношения санкциями, чтобы помешать планам президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео развивать торговлю с РФ.

«В стремлении пересмотреть итоги выборов и волю американского народа эти конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи», — заявил глава российского МИДа.

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за санкций США.

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