В России военные «учились» разгонять митинги на школьниках: видео

В России военные устроили странное мероприятие с детьми в местной школе.

Для учеников 9 классов Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана бойцы Росгвардии организовали учения. Они тренировали детей, как действовать при массовых беспорядках молодежи.

Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин.

По словам Валиуллина, целью учений была отработка действий на случай массовых беспорядков с участием подростков. Силовики должны были их скручивать и «обезвреживать», «отбиваясь» от нападений. При этом родителей учеников в известность не поставили, — в отличие от районного управления образования.

Самих школьников также о таких занятиях не предупредили. По данным «МБХ медиа», им сообщили, что планируются «профориентационное» мероприятие.

«Учеников просили нападать на Росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса», — говорится в сообщении.







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