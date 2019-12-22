Парламент Кубы впервые за 43 года назначил премьер-министра

21 декабря Национальная ассамблея Кубы назначила премьер-министром страны Мануэля Марреро Круса, сообщает пресс-служба парламента.

В релизе сказано, что кандидатуру главы правительства, его заместителей и других членов совета министров Кубы внес президент Мигель Диас-Канель.

EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba * . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy

— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 21, 2019

Круз до этого занимал должность министра туризма Кубы, ему 56 лет.

Как пишет агентство Asossiated Press, это произошло впервые за последние 43 года, так как в 1976-м в стране изменили Конституцию и упразднили должность премьера.

В 1959–1976 годах главой правительства Кубы был Фидель Кастро. После изменения Конституции он и стал председателем Государственного совета, заняв должность, которая объединяла полномочия главы исполнительной и законодательной власти.

В 2019 году в Кубе провели конституционную реформу, в рамках которой вернули обе должности. 10 октября впервые за 43 года Национальная ассамблея Кубы избрала президента. Им стал Диас-Канель, который до этого занимал пост председателя Государственного совета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В столичном магазине сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом после того, как сделал замечание покупателю, который прятал продукты, сообщил источник в правоохранительных органах. Старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила, что покупатель, который совершал противоправные действия, напал с ножом на мужчину, сделавшему ему замечание. Пострадавший получил удар ножом в ногу. Его личность […]