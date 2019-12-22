«Гарик голодом морит»: Кристина Асмус напугала россиян болезненной худобой

На снимке, который звезда разместила в соцсети, она продемонстрировала
слишком худую фигуру. Кристина Асмус позировала на диване в бежевом нарядном
платье из фатина.
Фолловеры актрисы обратили внимание на ее слишком
худые руки. По их мнению, в последнее время Кристина Асмус еще больше похудела
и ей срочно нужно набрать несколько килограммов.
Некоторые и вовсе забеспокоились, не болеет ли звезда анорексией.
Другие в шутку предположили, что еду у Кристины Асмус забирает супруг-шоумен
Гарик Харламов.
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«Не заболели ли вы?»,
«Гарик голодом морит», «Кристина, начинай уже кушать», «Исхудала совсем», «Почему
или зачем ты такая худая стала?», «Что за худоба? Надо бы поправиться!», «Какая худышка, не
кушаешь совсем», – прокомментировали снимок подписчики Кристины Асмус. Были
и те, кто посчитал, что артистка хорошо в любом виде.
Отметим,
после скандального фильма «Текст» к Кристине Асмус приковано особое внимание
публики. Каждое ее фото пристально изучается общественностью.
Напомним,
Кристину Асмус раскритиковали за постельные сцены с актером Иваном Янковским. На
звезду устроили настоящую травлю и даже угрожали расправой.
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