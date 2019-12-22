«Гарик голодом морит»: Кристина Асмус напугала россиян болезненной худобой

На снимке, который звезда разместила в соцсети, она продемонстрировала

слишком худую фигуру. Кристина Асмус позировала на диване в бежевом нарядном

платье из фатина.

Фолловеры актрисы обратили внимание на ее слишком

худые руки. По их мнению, в последнее время Кристина Асмус еще больше похудела

и ей срочно нужно набрать несколько килограммов.

Некоторые и вовсе забеспокоились, не болеет ли звезда анорексией.

Другие в шутку предположили, что еду у Кристины Асмус забирает супруг-шоумен

Гарик Харламов.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 18 Дек 2019 в 4:54 PST

«Не заболели ли вы?»,

«Гарик голодом морит», «Кристина, начинай уже кушать», «Исхудала совсем», «Почему

или зачем ты такая худая стала?», «Что за худоба? Надо бы поправиться!», «Какая худышка, не

кушаешь совсем», – прокомментировали снимок подписчики Кристины Асмус. Были

и те, кто посчитал, что артистка хорошо в любом виде.

Отметим,

после скандального фильма «Текст» к Кристине Асмус приковано особое внимание

публики. Каждое ее фото пристально изучается общественностью.

Напомним,

Кристину Асмус раскритиковали за постельные сцены с актером Иваном Янковским. На

звезду устроили настоящую травлю и даже угрожали расправой.

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