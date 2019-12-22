Россия сохранила запрет на поставку молока и мяса с 20 предприятий Белоруссии

Поставки в Россию молочной и мясной продукции с 20 белорусских предприятий запрещены полностью, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Дворник.

Ограничения введены в отношении примерно 60 предприятий. По его словам, для поставок в Россию около 20 белорусских предприятий «закрыты полностью», а «остальные закрыты частично на какой-то вид продукции», передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».

В сфере АПК РФ и Белоруссия «являются конкурентами на одном рынке», признал Дворник.

По его словам, когда согласовывали дорожные карты по интеграции вопрос об ограничениях в отношении предприятий «шел тяжело», долгое время не удавалось «найти понимание», но сейчас «этот пункт находится в стадии решения».

Как заверил Дворник, баланс взаимных поставок продовольствия «в принципе уже отработан».

«Думаю, к концу года наши министерства подпишут его», – сказал заместитель премьера.





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