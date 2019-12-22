Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году – Forbes

Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря.
Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн.
На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом Клинтоном «Президент пропал» стала бестселлером художественной литературы для взрослых.
Замыкает тройку лидеров бывшая первая леди США Мишель Обама, чей доход составил около $36 млн. В 2017 году она и ее муж экс-президент США Барак Обама получили $65 млн аванса за две книги, что является беспрецедентной суммой для президентских мемуаров.
Американский автор детской литературы Джефф Кинни занял четвертое место, заработав на книгах $20 млн.
Король ужасов Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место, получив в 2019 году доход в размере $17 млн.
В журнале добавили, что в рейтинг вошли также писатели Дэн Браун и Джон Гришэм, которые в 2018 году входили в пятерку лидеров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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