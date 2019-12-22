Россия и Китай разочаровали Канаду

22.12.2019, 23:05, Новости дня

Оттава разочарована тем, что РФ и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Сирии, сообщил возглавляющий МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань заявил, что теперь «миллионы сирийцев» не смогут «получить помощь, в которой они так нуждаются», передает ТАСС.

Глава МИДа сообщил, что его страна направила около 760 млн долларов на оказание гуманитарной помощи гражданам Сирии. Шампань призвал гарантировать быстрый и безопасный доступ сирийцев к поставкам.

Кроме того, Оттава выразила тревогу за население провинции Идлиб, где российские и сирийские силы, по словам министра, «наносят авиаудары».

Напомним, СБ ООН не поддержал проект резолюции РФ по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию по трансграничным переходам, а также вместе с Китаем заблокировала в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Журнал Forbes составил список 10 самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube. Рейтинг второй год подряд возглавляет восьмилетний Райан Каджи, доход которого в 2019 году составил $26 млн. На его канал с распаковками игрушек подписались уже около 23 млн человек. Каджи также получает доход от контрактов с торговыми сетями Walmart и Target, телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu. Второе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика