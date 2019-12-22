Алика Смехова удивила поклонников образом роковой женщины

22.12.2019, 23:04, Разное

Алика Смехова удивила поклонников в Instagram пикантной фотосессией. Актриса разместила на странице снимок, на котором примерила образ роковой женщины.
Знаменитость позировала перед камерой в шикарном алом платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Алика Смехова дополнила свой наряд чокером в виде красного цветка. Волосы звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» оставила распущенными, сделав яркий макияж с акцентом на губы. Фотограф запечатлел звезду российского кинематографа во всей красе. «Праздник всегда со мной, потому что праздник это я», — подписала публикацию артистка и пожелала поклонникам побольше улыбаться. В комментариях под кадром многие фолловеры засыпали кумира комплиментами и оценили ее роковой образ.

По словам некоторых подписчиков, большинство женщин выглядят вульгарно в нарядах алого цвета, однако это не относится к Смеховой. «Как же вам идет красный», «Платье вау! Огнище!», «Алика, вы прекрасны, спору нет», — высказывались довольные юзеры. Кроме этого актриса порадовала аудиторию провокационным сюжетом. На очередном фото она запечатлена с обнаженной спиной, прикрывшись накидкой.



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