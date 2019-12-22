«Никакого транзита через Украину не будет!»: заявление «Газпрома» от 2015 года насмешило Сеть — видео

В Интернете опубликовали архивное видео 2015 года, на котором руководство Газпрома в лице Александра Медведева (заместитель председателя правления «Газпрома») публично обещало полное прекращение транзита газа по украинской территории.

Однако заявление обернулось позором спустя 4 года: Москва была вынуждена подписать транзитный договор с Украиной на выгодных для Киева условиях.

Фрагмент видео был опубликован в Интернете пользователями социальных сетей и вызвал настоящий ажиотаж пользователей. Торжественное обещание Москвы остановить транзит и не подписывать новых контрактов обернулось провалом для россиян.

При этом опубликовавший видео автор заявляет, что аналогичная судьба ждет Крым, несмотря на отрицание Москвы, и он вернется под контроль Украины.

«9 июня 2015 г. «Газпром подтвердил намерение прекратить транзит газа через Украину после 2019 г. Ни продления, ни заключения нового контракта не будет ни при каких условиях. Вопрос закрыт окончательно… Прошло 4 года… Вот и с Крымом всё точно так же произойдет», — написал автор публикаций

9 июня 2015 г. "Газпром подтвердил намерение прекратить транзит газа через Украину после 2019 г. Ни продления, ни заключения нового крнтракта не будет ни при каких условиях. Вопрос закрыт окончательно…"

Прошло 4 года… Вот и с Крымом всё точно так же произойдет pic.twitter.com/4616rh3VlR

— Vіtаuskаs ???????????????? (@Vitauskas_A) December 22, 2019

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