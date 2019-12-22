Пристайко – Путину: Можем преподать исторический урок

Украина обязательно восстановит государственный суверенитет всей своей территории, а те, кто пытается делать попытки пересмотреть историю, должны помнить, что это всегда плохо заканчивается для самих ревизионеров.

Так прокомментировал изданию Укринформ недавние заявления российского президента Владимира Путина министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«История — не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», — всегда постигает плохой финал», — заявил украинский министр.

По его словам, Украина — независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

«И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории — то так тому и быть», — сказал Пристайко.

Также глава украинского МИД напомнил, что Украина после Парижа начала немедленно выполнять свою часть обязательств. Но в то же время подчеркнул, что нет возможности продвинуться дальше, если не будет соответствующих шагов всех тех, кто сидел за столом переговоров в Париже.

«Президент Путин дал обязательства на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства коммюнике: а это обмен людей «всех на всех», прекращение огня, разведение войск еще на трех участках, доступ МККК к нашим пленным на оккупированных территориях и расширенный мандат ОБСЕ», — напомнил Пристайко.

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске продолжатся на следующей неделе, сообщил он. Киев надеется, что это признак того, что все хотят результативности. ТКГ детально обговорила все вопросы и продвинулась в некоторых из них довольно далеко. Итак, мы надеемся увидеть результаты на следующей неделе, отметил дипломат.

«Это — дела и это — реальные шаги к миру. А эти заявления и манипуляции историей — это игра на эмоциях», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина стала свидетелем того, как манипуляции фактами и эмоциями ведут к настоящей войне и забирают человеческие жизни, разрушают семьи и наше общее будущее.

«Мы умеем отличать слова от действий. От всех сидящих за столом переговоров в Нормандии мы ожидаем действий», — призвал глава МИД Украины.

Напомним, в рамках ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины являются «исконно русскими территориями и теперь Россия с этим разбирается».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Андрей Басманов, сын Иосифа Бродского, подвергся нападкам со стороны либералов за то, что уважает Иосифа Сталина. Правозащитница Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», обратила внимание на страницу Басманова в Facebook. Романова признала, что «дети и родители» – это «деликатная тема». Однако, по ее словам, «это все же не тот случай». «Это – про подумать о […]