Мнение: Ошибка республики

22.12.2019, 22:55, Разное

"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики. Необходимо открыть новую страницу общей истории". (с) президент Франции Макрон

Надо действительно отринуть колониальное прошлое и наконец то освободить — Гвиану, Мартинику, Гваделупу, Майотту и Ревюньон. Ошибки французской республики должны быть исправлены. Негоже прятать знамена колониализма под эвфемизмом заморских департаментов.

Источник: Colonel Cassad



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