У Офиса президента прошла акция за отставку Авакова

22 декабря в Киеве у здания Офиса президента Украины прошла акция протеста, участники которой требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает LB.ua.
На митинг собралось несколько десятков активистов, они принесли плакаты с лозунгами «Временный министр – время вышло», «Авакова в отставку».
Участники протеста сообщили, что намерены регулярно проводить такие акции до тех пор, пока Аваков не покинет свой пост.
Огранизаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, «а затем – сесть», так как он – «министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов».
Аваков был назначен на должность главы МВД в 2014 году. 29 августа Верховная Рада, утверждая состав нового Кабмина, оставила его в должности главы МВД.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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