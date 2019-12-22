Лавров заявил, что Зеленский в Париже отказывался от разведения сил на Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в Париже во время нормандского саммита отказывался от разведения сил на Донбассе. Об этом он 22 декабря сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», пишет пресс-служба МИД России.
По его словам, Зеленский подчеркнул, что не может поддержать призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения.
Украинский лидер отметил, что разведение в Станице Луганской, Петровском и Золотом отняло пять месяцев и с такой скоростью разведение по всей линии соприкосновения займет 7-10 лет.
Лавров добавил, что Зеленский хочет осуществить позитивные сдвиги в отношениях между Россией и Украиной.
«У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет», — заявил российский министр.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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