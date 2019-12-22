Латвии напомнили о спасении ее главного символа советским скульптором

В 1947 году советский скульптор Вера Мухина спасла от сноса главный символ независимости Латвии – памятник Свободы, напомнил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

Он рассказал, что в тогда «идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли квыводу, что памятник Свободы идеологически враждебен советской Латвии». Как подчеркнул посол, это было «самое тяжелое время сталинского пост-репрессионизма».

Однако Мухина – «уроженка Риги, русская женщина» – спасла памятник, сказал Лукьянов. Он предложил «поставить у памятника табличку с пояснением», кто уберег памятник от сноса, передает РИА «Новости».

По его словам, «воевать с памятниками – это, простите, пошло», какими бы «высокими» материями это не прикрывали».

Лукьянов считает, что Латвия «находится в числе заметно русофобских режимов», но только «на политическом уровне», передает ТАСС со ссылкой на «Балтком».

«Есть такая поговорка: «Хороший сосед лучше дальнего родственника», – сказал он, отметив, что «для этого тоже, наверное, нужно пройти какой-то путь».

При этом, по его мнению, «отношения на человеческом уровне не страдают». Он заверил, что «за почти три года работы в Латвии ни разу не почувствовал к себе как к россиянину неуважительного отношения или какой-то агрессии».

«И я воспринимаю это как норму», – сказал посол, добавив, что «отношения между Латвией и Россией существуют, они будут развиваться».

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