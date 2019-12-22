Наука: Отсутствие бисфенола А не делает пластиковые бутылки безопасными

В последнее время производители пластиковых упаковок стараются постепенно сократить использование вещества под названием бисфенол А.

Существуют опасения, что этот химикат может навредить здоровью человеку (и даже детям, находящимся в утробе матери). Однако его "заменитель" может быть столь же вредным.

Напомним, что бисфенол А часто содержится в одноразовых бутылках для воды и даже в бутылочках для кормления младенцев. Небольшое количество этого вещества растворяется в еде или воде, содержащихся в таких ёмкостях.

Более ранние исследования выявили структурную схожесть бисфенола А с женским половым гормоном эстрогеном. По некоторым данным, бисфенол А способен имитировать его действие. Медики полагают, что это одна из причин, по которой химикат оказывает негативное влияние на мозг, а также репродуктивную и эндокринную системы.

Известно, что у животных, которые подвергались воздействию бисфенола А, наблюдались нарушения репродуктивной функции.

Из-за общественного давления и запретов в нескольких странах множество производителей начали заменять в своих продукциях бисфенол А. Одним из его заменителей стал флуорен-9-бисфенол (fluorene-9-bisphenol, BHPF), который сегодня уже широко применяется в изготовлении различных материалов.

Однако не всё так просто. Цзяньин Ху (Jianying Hu) и её исследовательская группа из Пекинского университета обнаружила, что BHPF также связывается с рецепторами эстрогена в организме.

Так, в опытах на лабораторных мышах BHPF приводил к тому, что у грызунов развивались меньшие по размеру матки. Также у них рождались более мелкое потомство по сравнению с теми животными, которые не подвергались BHPF. Кроме того, у некоторых самок и вовсе случались выкидыши.

Если BHPF связывается с теми же рецепторами в организме людей, то такое вещество потенциально может провоцировать проблемы с рождаемостью. "Всё это очень пугает", — говорит Фредерик фом Заль (Frederick vom Saal) из Миссурийского университета.

Поскольку, как правило, производители пластиковых контейнеров для еды и воды не раскрывают подробную информацию о составе своей продукции, Ху тестировала различные пластиковые бутылки с маркировкой "без бисфенола А". Цель – узнать, может ли BHPF "растекаться" и проникать в горячую воду, которая хранится внутри такой посуды (тепло обычно способствует распаду подобных веществ).

Исследователи нашли соединение, которое было высвобождено из 23 предметов (всего их было 53), включая все три бутылочки для малышей, входящие в исследование.

Также специалисты взяли образцы крови у 100 студентов колледжа, которые регулярно пьют воду из пластиковых бутылок. Ху обнаружила, что в организмах семи человек присутствуют низкие уровни BHPF.

Правда, нельзя точно установить, появился ли химикат в организмах в результате того, что студенты пили воду из пластиковых бутылок (всё-таки сегодня множество материалов содержат BHPF). Кроме того, до конца неясно, могут ли такие дозы навредить человеку, говорят специалисты. Но, по мнению фом Заля, теоретически даже столь низкие уровни вещества в организме могут навредить гормональной системе человека.

Учёный говорит, что он старается как можно меньше использовать пластик в своей жизни и избегает использования пластиковых контейнеров для хранения еды. Более того, он не рекомендует класть такие контейнеры в микроволновые печи и посудомоечные машины, поскольку под воздействием тепла они разрушаются.

Статья о новом веществе и его опасных свойствах опубликована в научном издании Nature Communications.

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