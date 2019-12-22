«Пересекли «красные линии». Порошенко заявил, что потребует созвать СНБО из-за договоренностей с «Газпромом»

Фракция «Европейская солидарность» во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко потребует провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за договоров, якобы заключенных между пятью украинскими компаниями и российским «Газпромом».

Об этом Порошенко сказал в эфире канала «Украина» 22 декабря, информирует пресс-служба политсилы.

«Европейская солидарность» потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения», – сказал он.

По мнению Порошенко, заключение таких соглашений стало результатом «тайных переговоров» во время саммита «Нормандской четверки» в Париже.

«Это газовая игла. И к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те «красные линии», о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа», – подчеркнув пятый президент.

Порошенко отметил, что накануне подписания нового контракта по транзиту газа Украина имела «все козыри» на руках, среди которых санкции США против «Северного потока – 2», теплая зима и рекордные запасы газа в подземных хранилищах. Он выступил против отказа Украины от новых исков к «Газпрому».

«С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли $3 млрд, то с 2017 года по 2019 год – те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз», – подытожил Порошенко.

Liga.net и «Интерфакс-Украина» написали сегодня, ссылаясь на свои источники, что пять украинских компаний заключили с «Газпромом» контракты на прямые поставки российского газа с 1 января 2020 года. Названий фирм, так же как и других подробностей, источники журналистам не сообщали.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что «Нафтогаз» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор газотранспортной системы Украины».

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак также отметил, что новый пятилетний контракт на транзит газа должны подписать до конца года. Он рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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