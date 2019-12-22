В Татарстане силовики потренировались разгонять митинги на девятиклассниках

22.12.2019, 22:25, Разное

В Татарстане, в селе Новотроицкое Тукаевского района  прошли  учения с привлечением учащихся местной школы, чтобы отработать свои действия в условиях «массовых беспорядков». Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин. Росгвардия отрицает свою причастность к учениям в школе.

Учения Росгвардии на школьном дворе. Скриншот видео Раушана Валиуллина

Валиуллин написал, что девятиклассникам якобы предложили нападать на силовиков, которые пришли на школьный двор в полной экипировке со щитами. При этом школьников скручивали и заламывали им руки. По данным активиста, учения были согласованы по линии МВД с районным управлением образования.

Школьников не предупредили о таких занятиях. По данным «МБХ медиа», им сообщили, что планируются «профориентационное» мероприятие. Также администрация школы не поставила в известность родителей и не спросила их согласия на участие их детей в учениях росгвардейцев.

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Источник: Новая газета



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