В Татарстане силовики потренировались разгонять митинги на девятиклассниках

В Татарстане, в селе Новотроицкое Тукаевского района прошли учения с привлечением учащихся местной школы, чтобы отработать свои действия в условиях «массовых беспорядков». Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин. Росгвардия отрицает свою причастность к учениям в школе.
Учения Росгвардии на школьном дворе. Скриншот видео Раушана Валиуллина
Валиуллин написал, что девятиклассникам якобы предложили нападать на силовиков, которые пришли на школьный двор в полной экипировке со щитами. При этом школьников скручивали и заламывали им руки. По данным активиста, учения были согласованы по линии МВД с районным управлением образования.
Школьников не предупредили о таких занятиях. По данным «МБХ медиа», им сообщили, что планируются «профориентационное» мероприятие. Также администрация школы не поставила в известность родителей и не спросила их согласия на участие их детей в учениях росгвардейцев.
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Источник: Новая газета
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