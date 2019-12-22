Владимир Фриске обращался к Иосифу Кобзону с просьбой решить конфликт с Дмитрием Шепелевым

22.12.2019, 22:21, Разное

Бизнесмен Владимир Фриске в своё время обращался к Иосифу Кобзону с просьбой посодействовать решению его затянувшегося конфликта с Дмитрием Шепелевым, бывшим гражданским супругом певицы Жанны Фриске. Такую информацию распространил Telegram-канал «НеМалахов».
Согласно источнику, с соответствующей просьбой Владимир Фриске обращался и к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. Однако ни Иосиф Кобзон, ни супруг эстрадной исполнительницы Валерии не стали вмешиваться в конфликт, посчитав просьбу отца Жанны Фриске странной.

Стоит отметить, Владимир Борисович не может найти общий язык с бывшим зятем на протяжении нескольких лет. Бизнесмен возлагает на телеведущего ответственность за пропажу денежных средств Жанны Фриске и благотворительной организации «Русфонд», занимавшейся финансовым сбором на лечение артистки, когда её диагноз был только поставлен врачами.

Кроме того, Владимир Борисович укоряет Дмитрия Шепелева за запрет общаться с внуком Платоном, но телеведущий уверяет: поведение бывшего тестя он считает неадекватным и представляющим собой угрозу для его сына.



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