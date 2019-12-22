Порошенко потребовал санкций против прямых поставок газа из РФ на Украину

Фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде требует ввести санкции против прямых поставок российского газа Украине, сообщил бывший президент страны Петр Порошенко.
Он заявил, что речь идет о «вопросе национальной безопасности». Его партия «будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны».
«Европейская солидарность» считает, что необходимо «внедрить санкции против прямых поставок газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
Порошенко также сообщил в Facebook, что соглашения «о поставках газа на украинский рынок», которые заключили РФ и «пять украинских компаний», являются «не коммерческими», а «политическими» контрактами.
По словам Порошенко, российская сторона «продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности», передает ТАСС.
Порошенко заявил, что можно наблюдать «результат тайных переговоров в Париже», причем действующая украинская власть, по его словам, «перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи».
Напомним, СМИ сообщали, что соглашение с Газпромом о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.
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