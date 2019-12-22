Порошенко потребовал санкций против прямых поставок газа из РФ на Украину

Фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде требует ввести санкции против прямых поставок российского газа Украине, сообщил бывший президент страны Петр Порошенко.

Он заявил, что речь идет о «вопросе национальной безопасности». Его партия «будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны».

«Европейская солидарность» считает, что необходимо «внедрить санкции против прямых поставок газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Порошенко также сообщил в Facebook, что соглашения «о поставках газа на украинский рынок», которые заключили РФ и «пять украинских компаний», являются «не коммерческими», а «политическими» контрактами.

По словам Порошенко, российская сторона «продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности», передает ТАСС.

Порошенко заявил, что можно наблюдать «результат тайных переговоров в Париже», причем действующая украинская власть, по его словам, «перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи».

Напомним, СМИ сообщали, что соглашение с Газпромом о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Андрей Басманов, сын Иосифа Бродского, подвергся нападкам со стороны либералов за то, что уважает Иосифа Сталина. Правозащитница Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», обратила внимание на страницу Басманова в Facebook. Романова признала, что «дети и родители» – это «деликатная тема». Однако, по ее словам, «это все же не тот случай». «Это – про подумать о […]